Между Филиппинами и Индонезией произошло землетрясение магнитудой 5,8

В Тихом океане, к югу-востоку от Филиппин, в районе индонезийских островов Талауд, произошло подводное землетрясение магнитудой 5,8, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 265 км к юго-востоку от города Мати на Филиппинах в провинции Восточный Давао. Население города составляет около 105 тыс человек.

Очаг землетрясения залегал на глубине 118 км. Сообщений об угрозе цунами не поступало.

Ранее в Китае произошло землетрясение магнитудой 7,4.

До этого, около островного государства Фиджи произошло землетрясение магнитудой 6,0. Сейсмособытие было зафиксировано в 23.35 по времени UTC (2.35 мск) 8 мая. По имеющимся данным, очаг землетрясения находился на глубине 398 км.

Также землетрясение магнитудой 5,8 недавно было зафиксировано в Японии. Очаг залегал на глубине 190 км. Эпицентр землетрясения располагался в 155 км от острова Исигаки.