Болгарский торговец оружием рассказал, что во Врбетице хранили старые боеприпасы

Болгарский торговец оружием Эмилиян Гебрев заявил, что его компания ЕМКО хранила старые боеприпасы на складах в деревне Врбетице в Чехии, где в 2014 году прогремели два взрыва. Об этом сообщает Der Spiegel.

«Наша компания, как и многие другие фирмы, снимала склады во Врбетице. Мы хранили там старые боеприпасы времен Варшавского договора, которые приобрели в Чешской Республике», — объяснил предприниматель.

По его словам, боеприпасы не предназначались для дальнейшей продажи.

«Мы по-разному нуждались в них в нашем производстве», — заключил Гебрев.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице, в результате которого погибли два человека.

Москва в свою очередь отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата 20 чешских дипломатов.