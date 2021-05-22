Болгарский торговец оружием рассказал, что во Врбетице хранили старые боеприпасы

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На месте взрыва склада боеприпасов недалеко от Врбетице, Чехия, 2014 год На месте взрыва склада боеприпасов недалеко от Врбетице, Чехия, 2014 год
На месте взрыва склада боеприпасов недалеко от Врбетице, Чехия, 2014 год
Dalibor Gluck/CTK Photo/Global Look Press

Болгарский торговец оружием Эмилиян Гебрев заявил, что его компания ЕМКО хранила старые боеприпасы на складах в деревне Врбетице в Чехии, где в 2014 году прогремели два взрыва. Об этом сообщает Der Spiegel.

«Наша компания, как и многие другие фирмы, снимала склады во Врбетице. Мы хранили там старые боеприпасы времен Варшавского договора, которые приобрели в Чешской Республике», — объяснил предприниматель.

По его словам, боеприпасы не предназначались для дальнейшей продажи.

«Мы по-разному нуждались в них в нашем производстве», — заключил Гебрев.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице, в результате которого погибли два человека.

Москва в свою очередь отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата 20 чешских дипломатов.