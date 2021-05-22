Мишустин заявил, что в РФ не будут переходить на полностью дистанционное обучение

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что переводить образование полностью в дистанционный режим не планируется. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава кабмина рассказал, что у него неоднозначное отношение к дистанционному обучению, отметив, что у такой формы есть как и свои плюсы, так и минусы.

«В период карантина переход на такую форму учебного процесса стал вынужденной мерой. Было важно не прекращать занятия», — добавил он.

По его словам, важно было сохранить здоровье учеников и преподавателей, однако сейчас эпидемиологическая обстановка улучшается и речи о дистанционном образовании уже не идет.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Москва не планирует переходить на дистанционное обучение.