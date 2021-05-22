Впервые получающим российский паспорт будут вручать экземпляр Конституции

Гражданам, впервые получающим российский паспорт, начнут вручать экземпляр Конституции, сообщается на сайте правительства РФ.

Соответствующие изменения в положение о паспорте российского гражданина внес премьер-министр Михаил Мишустин.

«Решение коснется четырнадцатилетних граждан, получающих паспорт впервые, а также иностранцев, получающих российское гражданство. Это позволит повысить уровень патриотического воспитания и будет способствовать бережному и уважительному отношению к государственной символике России», — говорится в публикации.

Изменения вступят в силу с 1 июля.

Рассмотреть вопрос о вручении Конституции вместе с паспортом кабмину поручил президент России Владимир Путин.

Ранее в МВД рассказали о возможных изменениях в паспортах россиян. Также в ведомстве назвали основания для лишения гражданства РФ.