Последние звонки в школах Ростова-на-Дону перенесли из-за траура

В школах Ростова-на-Дону последние звонки, которые должны были пройти в субботу, перенесены из-за траура, объявленного в Ростовской области после ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом. Об этом сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко на своей странице в Instagram.

«Все мероприятия, запланированные на этот день, отменены. Последние звонки в школах города пройдут 23 мая», — написал он.

Также Логвиненко выразил соболезнования родным погибших и пожелал выздоровления тем, кто пострадал.

22 мая объявлено днем траура в Ростовской области.

Ранее стало известно, что пятеро пострадавших при ЧП в коллекторе под Таганрогом находятся в реанимации.

ЧП произошло 21 мая в поселке Дмитриадовка Неклиновского района. Погибли 10 человек, пострадали восемь человек, шесть из которых поместили в реанимацию. Как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, к трагедии привел выброс метана.

Прокуратура Ростовской области организовала проверку, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.