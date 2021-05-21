В столичных парках ограничат скорость электросамокатов

В парках Москвы появятся «медленные зоны» для электросамокатов. Об этом объявили во время заседания Московской городской думы, сообщает департамент транспорта столицы в Telegram.

«Теперь при аренде самокатов в Сокольниках, ВДНХ, Парке Горького, в центральной части города — в Театральном проезде и на Большой Лубянке скорость движения будет автоматически снижаться до 15 км/ч», — заявили в пресс-службе дептранса.

Благодаря новым правилам, как ожидается, получится сделать улицы более безопасными для московских пешеходов. В настоящий момент ограничения уже действуют в отношении прокатных электросамокатов компании Whoosh.

Сейчас использование электросамокатов и подобных им транспортных средств не регулируется отдельными нормами.

Ранее в Подмосковье ограничили скорость самокатов. Проект изменений в ПДД, который был разработан Минтрансом, обсуждается с 2019 года, но до сих пор не принят. Согласно данному документу, министерство предлагает назвать электросамокаты, гироскутеры и моноколеса «средствами индивидуальной мобильности».