Попова рассказала, где чаще всего заражаются коронавирусом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала места, в которых россияне заражаются коронавирусом чаще всего. Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия 1».

«Пока остается транспорт, но заражение в домашних очагах у нас — самое большое количество», — сказала Попова.

Также глава Роспотребнадзора уточнила, что в России коронавирусом чаще всего заражаются люди старше 50 лет, а среди молодежи и детей уровень заболеваемости ниже.

Ранее Анна Попова рассказала об основной задаче «санитарного щита».

Также она заявила, что для завершения эпидемии новой коронавирусной инфекции в России минимум 60% населения должны пройти вакцинацию.

Ранее сообщалось, что в России зарегистрировали почти 400 смертей из-за COVID-19 за сутки. Условная летальность осталась на уровне 2,36%, отметили в штабе.