Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в городе сложной, но не драматичной, передает ТАСС.

По его словам, небольшой рост числа выявляемых случаев заражения есть, однако никаких серьезных отклонений или взрывного роста не наблюдается.

За последние сутки в Москве выявили 3312 случаев заражения COVID-19. Днем ранее коронавирус подтвердился у 2096 человек. Всего в столице было зафиксировано 1 148 508 случаев инфицирования.

Ранее Собянин заявлял, что 99% людей, сделавших вакцину от коронавируса, не заболевают повторно.