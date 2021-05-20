Глава ФСИН рассказал о состоянии Навального

Здоровье пребывающего в колонии Алексея Навального восстановилось после голодовки. Об этом сообщил директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников, передает ТАСС.

«Каких-то специальных взысканий, нарушений — их сейчас нет, и ему не объявляется. И нет в этом цели как-то его унизить, осложнить ему жизнь, он на общих условиях», — сказал ведомства.

По его словам, заключенный отказался от голодовки, сейчас он весит около 82 кг.

«Эти цифры реальные. Он нормально питается, имеет возможность общаться с семьей», — добавил Калашников.

Ранее Навальный объявил о завершении своей голодовки.

21 апреля уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что находящийся в больнице для осужденных Алексей Навальный получает необходимую терапию, серьезных рисков для его здоровья нет. По словам омбудсмена, 20 апреля Навального посещали четыре гражданских врача для обследования состояния его здоровья.

До этого стало известно, что после сообщений об ухудшении здоровья комиссия врачей медсанчасти ФСИН решила перевести Навального из колонии в стационар областной больницы для осужденных. По информации ведомства, состояние Навального оценивается как удовлетворительное, его ежедневно осматривает терапевт.