Матвиенко оценила эффект от нерабочих дней в борьбе с распространением COVID-19

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что нерабочие дни в мае сыграли положительную роль в борьбе при распространении COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

«Могу твердо сказать, ссылаясь на аргументированное мнение специалистов и экспертов, что введение десятидневных каникул, которые были введены по рекомендации санитарно-эпидемиологической службы, было оправданным и сыграло положительную роль», — рассказала она.

Кроме того, Матвиенко оценила риски нового локдауна в России в связи с распространением коронавирусной инфекции. Она считает, что в настоящий момент для локдауна нет каких-либо предпосылок.

Председатель СФ обратила внимание, что эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в Российской Федерации является непростой, но контролируемой. Факторы, которые могли бы привести к введению новых ограничений, по ее словам, также отсутствуют.

Ранее в Совфеде допустили снятие большинства ограничений к осени при массовой вакцинации. Матвиенко подчеркнула, что вряд ли есть другие причины, кроме редких медицинских ограничений, чтобы не вакцинироваться.

Россия была первой страной в мире, которая зарегистрировала вакцину от коронавируса. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.