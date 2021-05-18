Поклонская называла Крым «надежной крепостью» после сообщений о подготовке диверсантов НАТО для высадки на полуострове

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам, экс-генеральный прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила «Газете.Ru», что такие сообщения только обостряют отношения между Россией и США, а также заверила, что Крым является защищенным регионом.

«По поводу Крыма скажу, что это тот регион, который является надежной крепостью в плане мощи и во всех отношениях. Я считаю, что не нужно усугублять и без того сложные отношения рассуждениями по поводу военных учений, нападений, агрессии со стороны НАТО в сторону России. Потому что нашу страну там выставляют в качестве агрессора, а мы здесь планируем, (что делать. – ред.), если вдруг на нас будут нападать», — сказала депутат.

По ее словам, западные страны должны перейти к конструктивному диалогу вместо обсуждения агрессивных действий в отношении России.

«Надо переходить к чему-то мирному, конструктивному, налаживанию, выстраиванию каких-то отношений, поскольку информационная пропаганда делает свое дело и всего лишь обостряет и без того крайне сложные отношения», — добавила Поклонская.

Ранее издание Business Insider сообщило о том, что учения Trojan Footprint 21 и Black Swan 21, которые провело в начале мая 2021 года командование специальных операций Соединенных Штатов в Европе, направлены на отработку маневров в случае конфликта с Россией.

В статье также уточняется, что «Крым мог бы стать идеальной территорией для операций сил специального назначения ВМС».