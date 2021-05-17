Оперштаб опроверг продление ограничения на авиасообщение с Турцией

На данный момент решения о продлении ограничения на авиационное сообщение с Турцией до конца июня текущего года, заявили в российском оперативном штабе. Об этом сообщает ТАСС.

«Оперативный штаб не подтверждает информацию о продлении приостановки авиасообщения с Турцией до 30 июня», — заявили в оперштабе.

Ранее авиакомпания «Аэрофлот» во внутреннем письме своим агентствам сообщила о продлении приостановки авиасообщения с Турцией. По данным компании, перелеты в Турцию будут ограничены до 30 июня.

12 апреля российский оперштаб принял решение приостановить авиационное сообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу в стране. В секретариате российского вице-премьера Татьяны Голиковой сообщили, что Россия направит в Турцию свою делегацию, которая оценит перспективы возобновления авиасообщения.