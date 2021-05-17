Комитет Думы поддержал запрет причастным к экстремистским организациям избираться в ГД

Комитет Государственной думы по контролю и регламенту на заседании рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект о запрете россиянам, связанным с экстремистскими или террористическими организациями, избираться в Нижнюю палату парламента. Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующий документ внесли в Госдуму депутаты, среди них председатель комитета Думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Документ предусматривает, что гражданин России, причастный к деятельности общественного или религиозного объединения, а также организаций, признанных судом экстремистскими или террористическими, не может стать депутатом Госдумы. Соответствующие поправки предлагается внести в статью четвертого федерального закона о выборах депутатов Государственной думы.

Отмечается, что запрет коснется учредителей, членов коллегиального руководящего органа, глав и замглав экстремистских и террористических организаций, руководителей их структурных подразделений и их заместителей и тд.

Депутаты рассчитывают рассмотреть данный законопроект в первом чтении на пленарном заседании Государственной думы во вторник, 18 мая.