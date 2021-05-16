У посольства РФ нет данных о россиянах, пострадавших при обрушении в синагоге в Израиле

Сведений о россиянах, пострадавших в результате обрушения трибуны в синагоге в пригороде Иерусалима, не поступало, заявили в посольстве России в Израиле. Об этом сообщает РИА «Новости».

«На текущий момент информация о пострадавших из числа граждан Российской Федерации <...> отсутствует. Обращений от конкретных лиц в наш адрес не поступало», — рассказали в дипломатической миссии.

На данный момент посольство продолжает мониторинг ситуации и поддерживает контакты с израильской стороной.

Ранее сообщалось, что трибуна синагоги обрушилась в израильском городе Гиват-Зеев, расположенном вблизи Иерусалима. По последним данным, погибли два человека, пострадали около 60 человек: трое получили тяжелые ранения, еще от 50 до 60 человек – легкие травмы. Как сообщили в полиции, во время обрушения в синагоге находилось более 600 человек.

С 16 по 18 мая иудеи отмечают праздник Шавоут, посвященный дарованию евреям Торы на горе Синай при Исходе из Египта.