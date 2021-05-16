Экс-сотрудник МВД назвал обличающие телефонных мошенников фразы

Экс-сотрудник МВД Михаил Игнатов раскрыл приемы, которые помогут разоблачить телефонных мошенников, выдающих себя за сотрудников правоохранительных органов. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.

Как указал он, вероятность того, что законопослушному гражданину позвонят из полиции для уточнения личных данных, крайне мала.

Бывший полицейский отметил, что в разговоре по телефону мошенники часто представляются участковыми, оперативниками и следователями. Он заявил, что в случае звонка от «правоохранителя» следует попросить его назвать фамилию, имя, звание, должность, рабочий телефон и номер кабинета. По его словам, после такой просьбы мошенники «сворачивают разговор».

Кроме того, Игнатов посоветовал попросить у звонящего прислать повестку в официальном порядке. «Если она придет, то уже можно будет явиться, куда указано», — сказал он.

Новость дополняется.