В Лондоне девять полицейских пострадали во время акции в поддержку Палестины

В Лондоне девять полицейских пострадали в ходе акции протеста в поддержку Палестины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Скотланд-Ярда.

Согласно сообщению, эти сотрудники правоохранительных органов пострадали, добиваясь того, чтобы толпы, которые собрались около израильского посольства в Кенсингтоне, разошлись.

«В небольших очагах беспорядка во время мирного, в целом, протеста, были запущены петарды», — сказано в сообщении.

По информации полиции, правоохранители задержали девять человек по подозрению в беспорядках с применением насилия, и еще четыре человека были арестованы по подозрению в нарушении правил, связанных с общественным здоровьем. Там уточнили, что в настоящее время они содержатся под стражей.

Как отмечается, на демонстрацию в субботу, 15 мая, вышли несколько тысяч человек.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.

По данным палестинских властей, число жертв превысило 100 человек. В Израиле заявили о гибели 11 человек, в том числе одного военного. Число пострадавших в Израиле оценили в более чем 500 человек.