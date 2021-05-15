В Венесуэле одобрили применение вакцины «Спутник Лайт»

Власти Венесуэлы одобрили применение российской однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций.

«РФПИ объявляет о регистрации российской однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» против коронавируса Министерством здравоохранения Боливарианской Республики Венесуэла. Вакцина «Спутник Лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V», — рассказали в фонде.

Эффективность этой вакцины оценивается в 79,4% с 28 дней после применения препарата.

«Разрешение на применение вакцины «Спутник Лайт» последовало за одобрением двухкомпонентной вакцины «Спутник V», которая уже успешно используется в Венесуэле для защиты здоровья людей. «Спутник Лайт» поможет ускорить процесс вакцинации и предотвратить распространение коронавируса», - рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы еще три российские вакцины от коронавируса: «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».