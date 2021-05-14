СК в Подмосковье завел дело о пропаганде фашизма в соцсети

Представитель Главного следственного управления СК России по Московской области Ольга Врадий заявила, что подмосковными следователями было возбуждено уголовное дело о пропаганде фашизма в социальной сети. Об этом сообщает ТАСС.

«Следствием установлено, что 16 марта 2020 года пользователь интернета разместил в одной из социальных сетей видеозапись на латышском языке, содержащую пропаганду фашизма и искажение исторических фактов Великой Отечественной войны», — подчеркнула она.

По данным следствия, были распространены заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.

«Согласно исследованию психолого-лингвистической судебной экспертизы, видеоматериал, размещенный в социальной сети, содержит пропаганду фашизма», — отметила Врадий.

На данный момент устанавливается личность разместившего видеозапись.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания — вплоть до пятилетнего срока заключения — за реабилитацию нацизма и оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны.