В Москве впервые с января выявлено более 3,5 тысяч случаев коронавируса

В Москве впервые с января выявлено более 3 500 случаев коронавируса за сутки, за последний день зарегистрировано 3 818 зараженных. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

24 января в столице было зарегистрировано 3 069 случаев коронавирусной инфекции, в последующие дни цифры стали снижаться.

За последние 24 часа в общей сложности в России было выявлено 9 462 случая коронавируса. Скончались от инфекции 393 человека, вылечились 9 756 человек. При этом 17% заболевших не имели клинических проявлений болезни.

С начала пандемии в стране зарегистрирован 4 922 901 случай коронавируса в 85 регионах. Жертвами инфекции за весь период стали 115 116 человек, выздоровели 4 537 634 человека.

Ранее сообщалось, что во всем мире на утро 14 мая выявлено 161 185 204 случая коронавирусной инфекции. С начала пандемии от инфекции скончались 3 344 737 человек.