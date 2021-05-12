СК возбудил дело против крымчанина из-за фейка о подготовке теракта в школе

СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю завел уголовное дело в отношении 25-летнего крымчанина, который подозревается в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Ранее местный житель написал пост в соцсети, что в одной из региональных школ якобы готовят нападение, сообщается на сайте регионального ведомства.

«Красногвардейским межрайонным следственным отделом установлено, что поздним вечером 11 мая мужчина, действуя из хулиганских побуждений, со своего мобильного телефона вышел в социальную сеть, где разместил в общедоступном поселковом сообществе новость о готовящемся террористическом акте в местном образовательном учреждении», — уточнили в СК.

Во время проверки полученных сведений информация о запланированном акте терроризма не подтвердилась. При этом фигурант дела объяснил, что своим поступком якобы хотел проверить оперативной действий силовых ведомств.

При проведении обысков по месту жительства у подозреваемого изъяли компьютерную технику и электронные носители, благодаря которым он выходил в сеть. Кроме того, следователи изучили переписки крымчанина с другими пользователями социальных сетей.

Каких-либо предметов, указывающих, что действительно планировался теракт, не найдено.

11 мая в казанской гимназии №175 совершено вооруженное нападение. Сейчас подтверждена гибель девяти человек, 23 пострадали. Нападавший 19-летний Ильназ Галявиев был задержан. По факту нападения завели уголовное дело о массовом убийстве. В результате задержанному может грозить пожизненное лишение свободы.

Глава администрации города Ильсур Метшин назвал стрельбу в школе терактом. Кроме того, глава Татарстана Рустам Минниханов объявил 12 мая днем траура.