Отставной генерал ФСБ раскритиковал ужесточение оборота оружия в России

Генерал-лейтенант ФСБ в отставке и заместитель председателя общественного движения «Сильная Россия» Александр Михайлов подверг критике предложения ужесточить правила оборота оружия в России, назвав их «косметическим» улучшением ситуации, сообщает РИА «Новости».

«Все предложения, которые сегодня звучат, они носят исключительно косметический характер, не имеющий, по большому счету, отношения к системе безопасности. Потому что предыдущие террористические акты исчерпали те меры, которые можно было бы предпринять в государстве по обеспечению безопасности не только школьников, не только детских садов, но и объектов массового скопления людей», — заявил Михайлов.

Он также назвал произошедшую в казанской школе №175 стрельбу терактом, заявив, что 19-летний Ильназ Галявиев является психопатом-одиночкой. В качестве примера того, что ужесточение оборота огнестрельного оружия в России не улучшит ситуацию, Михайлов привел статистику нападений.

«Не всегда для осуществления такого рода атак используется огнестрельное оружие, используются подручные средства, бейсбольные биты, ножи, топоры, молотки, да все, что угодно, что находится под рукой. <...> Вопрос заключается в состоянии самого общества», считает Михайлов.

Ранее комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал законопроект об обороте оружия.