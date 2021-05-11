Путин заслушал доклад Мурашко о помощи пострадавшим после стрельбы в Казани

Президент России Владимир Путин заслушал доклад министра здравоохранения Михаила Мурашко о помощи пострадавшим при стрельбе в казанской школе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Представитель Кремля рассказал, что глава Минздрава, который в настоящее время находится в Казани, доложил российскому лидеру «о мерах, которые принимаются для оказания помощи пострадавшим, а также психологической помощи родным и близким погибших».

Как сообщалось, на лечении в детской республиканской клинической больнице Казани находятся 18 детей, которые пострадали в результате стрельбы в городской гимназии. Как минимум четверо детей имеют переломы ног, у других также есть пулевые ранения

11 мая, примерно в 09.30, в гимназии №175 в городе Казани вооруженный преступник открыл стрельбу. К настоящему времени подтверждена гибель девяти человек, 21 пострадали. На лечении в детской республиканской клинической больнице Казани находятся 18 детей. Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовом убийстве. Глава администрации Казани Ильсур Метшин назвал стрельбу в городской гимназии терактом.

Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил 12 мая днем траура после стрельбы в школе №175 Казани.