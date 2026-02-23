Размер шрифта
Трамп заявил о готовности делать «ужасные вещи» с обкрадывающими США странами

Denis Balibouse/Reuters

Президент США Дональд Трамп может использовать торговые лицензии, чтобы творить «ужасные вещи» с другими странами. Об этом американский лидер заявил в социальной сети Truth Social.

Глава государства отметил, что Верховный суд США «случайно и невольно» предоставил ему «гораздо больше полномочий и силы», чем до вынесения решения касательно торговых пошлин.

«Я могу использовать лицензии, чтобы делать абсолютно «ужасные» вещи в отношении иностранных государств, особенно тех стран, которые десятилетиями обкрадывали США», — написал глава Белого дома.

20 февраля Верховный суд США признал незаконными тарифы, введенные Трампом. Суд установил, что глава государства превысил полномочия, применив этот закон для введения пошлин.

Телеканал NBC уточнил, что речь идет о тарифах в отношении Канады, Китая и Мексики, введенных, чтобы остановить поставки наркотиков в США. На фоне решения Верховного суда доллар подскочил по отношению к британскому фунту, евро и японской иене. Эксперты отметили, что это говорит о положительной реакции инвесторов на постановление.

Ранее Трамп высмеял решение Верховного суда США по пошлинам.
 
