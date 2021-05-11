Москалькова призвала повысить возраст для владения оружием до 21 года

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила увеличить возраст для владения оружием до 21 года. Об этом сообщает ТАСС.

«Считаю нужным повысить возраст для желающих владеть оружием до 21 года, кроме тех, кто отслужил в Вооруженных силах», — заявила она, комментируя произошедшее в Казани.

Также омбудсмен поддержала идею главы государства усилить контроль над оборотом гражданского оружия.

Ранее президент России Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову разработать новое положение о видах оружия, разрешенного к гражданскому обороту.

Во вторник, 11 мая, бывший ученик школы №175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении, расположенном на улице Файзи. Власти Татарстана объявили днем траура 12 мая. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о массовом убийстве по факту произошедшего. В ведомстве также уточнили, что стрельбу устроил местный житель 2001 года рождения. По данным СМИ, подозреваемого зовут Ильназ Галявиев.