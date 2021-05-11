В Новосибирске убили экс-депутата городского совета

Бывший депутат горсовета и начальник главного управления благоустройства и озеленения (ГУБО) мэрии Новосибирска Иван Митряшин найден мертвым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в органах власти.

«Это произошло вчера. Он получил ножевое ранение в шею, вследствие чего и скончался», — отметил источник.

По данным собеседника агентства, Митряшин вечером 10 мая выпивал в компании. У него возник конфликт с отцом сожительницы. После чего завязалась драка, во время которой он получил ножевое ранение.

Митряшин несколько раз избирался в Горсовет Новосибирска — в 2005 году и 2010 году. В 2012 году его назначили начальником ГУБО. В 2013 году был уволен после скандала с вырубкой голубых елей в центре Новосибирска.

По данным РИА «Новости», следователи регионального СК возбудили уголовное дело после обнаружения тела экс-депутата. Обстоятельства в настоящее время устанавливаются.