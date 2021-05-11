Один человек погиб при столкновении фуры и автобуса под Пензой

Несовершеннолетняя девушка погибла при столкновении грузовика и автобуса в Пензенской области. В ДТП также пострадали восемь человек, уточняется на официальном сайте СК России по региону.

Следователи уже завели дело по статье УК РФ »«Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Авария случилась в районе 20:30 мск на 350-м километре федеральной автодороги «Урал». По данным ведомства, водитель грузовика марки Renault, мужчина 1947 года рождения, не справился с управлением и врезался в пассажирский автобус «ПАЗ», из которого в тот момент выходили люди.

Жертвой дорожного инцидента стала несовершеннолетняя 2005 года рождения. Кроме того, восемь пострадавших 1990-2004 годов рождения получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

Подозреваемый задержан, следственные действия продолжаются.

Ранее пять человек погибли в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком в Татарстане. Состояние одного взрослого оценивается как тяжелой степени, троих, в том числе ребенка, — средней степени тяжести.