Омских ветеранов с Днем Победы поздравили прыжками на батутах

Ветеранов Великой Отечественной войны из города Омска поздравили с Днем Победы девушки из местного фитнес-клуба, станцевав в военной форме на батутах, сообщает РИА «Новости».

Не всем пользователям соцсети понравилось поздравление.

«Слоган, как я понимаю: «Спляшем на батутах и на ваших поминках»», — написал один из комментаторов.

Некоторые из пользователей назвали выступление девушек рекламой.

«Реклама с отвратительным запахом и вкусом», — написал другой комментатор.

Авторы ролика позже принесли извинения тем, кого могло оскорбить их выступление.

Ранее «Молодая Гвардия» поздравила по всей стране ветеранов ВОВ с Днем Победы.