Директор мечети аль-Акса в Иерусалиме обратился к «исламскому миру» за помощью

Источник в министерстве по религиозным делам Палестины заявил, что израильская полиция изъяла все ключи от мечети аль-Акса, расположенной на Храмовой горе в Иерусалиме, передает РИА «Новости».

В понедельник, 10 мая, директор мечети Омар аль-Кесвани обратился за поддержкой к исламскому миру после «штурма мечети еврейскими поселенцами и израильской полицией».

В понедельник возобновились беспорядки на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима.

В Красном полумесяце сообщали, что сотни палестинцев пострадали в этот день в столкновениях с израильской полицией в Восточном Иерусалиме, 50 человек были направлены в больницы Иерусалима и полевой госпиталь организации.

В ночь на 8 мая вблизи мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме произошли стычки палестинцев с полицией, в результате произошедшего пострадали около 200 человек.

До этого, 7 мая, в Иерусалиме на Храмовой горе начались беспорядки, которые переросли в столкновения с полицией. В результате ранения получили трое полицейских. По данным Красного полумесяца, также пострадали 13 палестинцев.

В этот же день беспорядки также вспыхнули в квартале Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме, двое участников были задержаны. Полиция получила приказ разогнать протестующих, участникам была дана возможность разойтись, но они не послушались правоохранителей. В связи с этим полиция была вынуждена использовать спецсредства.