Глава омского Минздрава найден живым

Главу Минздрава Омской области Александра Мураховского обнаружили живым спустя трое суток поисков. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что министр нашел людей сам — в районе села Баслы. Его состояние здоровья оценивается как нормальное. В настоящее время Мураховский проходит обследование в больнице Большеуковского района.

Ранее сообщалось, что беспилотник МЧС задействуют для поисков пропавшего главы омского Минздрава.

Поиски главы омского Минздрава возобновились в понедельник, 10 мая. Отмечалось, что розыск осложняет труднопроходимая местность с заболоченными участками.

9 мая в лесу нашли квадроцикл пропавшего главы Минздрава Омской области. Как выяснилось, накануне Мураховский уехал в лес с охотничьей базы в районе деревни Поспелово Большеуковского района Омской области.