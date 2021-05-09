Глава «Молодежи ОНФ» рассказал, что для него значит День Победы

Заместитель руководителя исполкома ОНФ, руководитель «Молодежи ОНФ» Игорь Кастюкевич рассказал о том, что для его семьи значит День Победы.

В 2021 году Россия отмечает 76-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне.

«Для меня и моей семьи 9 мая является самым главным праздником, потому что в этот день наша страна была освобождена от немецко-фашистских захватчиков», — сказал он.

По словам Кастюкевича, в его семье День Победы празднуется каждый год.

«В моей семье служил дед, он имел два ранения. Я вырос на этом празднике», — добавил он.

Кастюкевич считает, что День Победы является главным праздником в России.

«Я с удовольствием слушаю и пою военные песни, общаюсь с ветеранами и благодарю их за Великую Победу. Очень важно сохранить память о подвиге людей в Великой Отечественной войне», — заключил он.