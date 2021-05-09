Мурашко сообщил о наличии у России индийского штамма коронавируса

Россия получила доступ к индийскому штамму коронавируса нового типа, сообщил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко в беседе с РИА «Новости».

«У нас есть штамм индийский коронавируса», – заявил глава Минздрава.

Ранее глава Роспотребназора Анна Попова рассказала, что Россия запросила индийский штамм коронавируса для изучения мутаций. При этом, по данным ведомства, на российской территории не выявлено случаев заражения этим вариантом патогена.

В конце марта текущего года индийское министерство здравоохранения сообщило об обнаружении нового штамма коронавируса с двойной мутацией. За последнее время Индия неоднократно обновляла антирекорды по суточному приросту числа заболевших COVID-19, 7 мая в стране было выявлено 414,1 тыс. новых случаев заражения.