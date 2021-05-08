Еврокомиссия утвердила контракт на 1,8 млрд доз вакцины Pfizer от COVID-19

Европейская комиссия утвердила контракт на поставку в Евросоюз 1,8 млрд доз вакцины от коронавируса нового типа, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на своей странице в Twitter.

«Рада сообщить, что Европейская комиссия только что одобрила контракт на гарантированные 900 млн доз (плюс 900 млн доз дополнительно) с BioNTech и Pfizer», – написала фон дер Ляйен.

В соответствии с условиями контракта, препарат должен быть поставлен в Евросоюз в 2021-2023 годах. Кроме того, глава ЕК анонсировала другие соглашения, которые последуют за этим контрактом.

Ранее в Еврокомиссии сообщили, что треть проживающих в ЕС получили первую дозу вакцины от коронавируса, 12% — обе дозы. Кроме того, стало известно, что с 10 мая Евросоюз запустит испытания системы сертификатов вакцинации от COVID-19.