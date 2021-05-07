Amnesty International решила вернуть Навальному статус «узника совести»

Правозащитная организация Amnesty International решила вернуть Алексею Навальному статус «узника совести», сообщает ТАСС.

В организации сочли ошибочным свое решение отозвать данный статус, которое было принято ранее из-за высказываний Навального в отношении мигрантов в середине 2000-х годов.

«Тщательно все оценив, Amnesty International приняла решение вновь присвоить Алексею Навальному статус «узника совести», — говорится в заявлении Amnesty International, а также отмечается, что решение об отзыве было принято «в неподходящий момент».

Кроме того сообщается, что правозащитники пересматривают подход к использованию этого термина. Так, организация не обязательно разделяет взгляды людей, в отношении которых он применяется.

В феврале этого года Amnesty International отказалась считать Навального «узником совести».

Навальный отбывает наказание в ИК-2 УФСИН по Владимирской области.