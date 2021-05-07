Синоптик опроверг прогноз о «красной жаре» летом

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец опроверг прогноз о «красной жаре» летом.

По его словам, температура летом будет находиться в рамках климатической нормы.

«Пока рано говорить об июне. Это очередная ерунда, которую распространяет непонятно кто. Лето будет нормальное, умеренное, теплое, в рамках климатической нормы», — заявил синоптик в эфире радиостанции «Говорит Москва».

При этом он отметил, что на следующей неделе в Москву придет летняя погода. К 11 мая температура воздуха днем поднимется до +19 ... +21°C, а в середине недели будет +21 ... +23°C. «Это соответствует климатической норме июня. То есть осталось нам буквально 2-3 дня, после чего погода наладится», — добавил Тишковец.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что с мая по июль россиян ждет «красная жара», когда средние температуры воздуха будут выше нормы на 70%.