Управляющая московского отеля арестована после смертельного пожара
Пресненский суд Москвы постановил заключить под стражу управляющую столичной гостиницей «Вечный зов» Евгению Чумаколенко после пожара, жертвами которого стали два человека. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда.
Как рассказал собеседник агентства, женщина будет находиться под арестом до 4 июля.
Возгорание в отеле «Вечный зов» произошло в ночь на 4 мая. Сотрудники МЧС ликвидировали огонь в 4.30 мск на площади 100 кв. м. При пожаре пострадали 18 человек, среди которых десять детей, из них 14 человек, в том числе восемь детей, были госпитализированы. В результате происшествия погибли 35-летняя женщина и 40-летний мужчина. Выяснилось, что пострадавшие при пожаре приехали на слет кадет из разных регионов России.
Также стало известно, что частного организатора слета кадет проверят после пожара в столичной гостинице.
В столичном управлении СК назвали приоритетной версию о коротком замыкании вследствие ненадлежащей эксплуатации здания.