Управляющая московского отеля арестована после смертельного пожара

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Пресненский суд Москвы постановил заключить под стражу управляющую столичной гостиницей «Вечный зов» Евгению Чумаколенко после пожара, жертвами которого стали два человека. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда.

Как рассказал собеседник агентства, женщина будет находиться под арестом до 4 июля.

Возгорание в отеле «Вечный зов» произошло в ночь на 4 мая. Сотрудники МЧС ликвидировали огонь в 4.30 мск на площади 100 кв. м. При пожаре пострадали 18 человек, среди которых десять детей, из них 14 человек, в том числе восемь детей, были госпитализированы. В результате происшествия погибли 35-летняя женщина и 40-летний мужчина. Выяснилось, что пострадавшие при пожаре приехали на слет кадет из разных регионов России.

Также стало известно, что частного организатора слета кадет проверят после пожара в столичной гостинице.

В столичном управлении СК назвали приоритетной версию о коротком замыкании вследствие ненадлежащей эксплуатации здания.