Треть жителей Евросоюза получили первую дозу вакцины

Треть населения Евросоюза получили первую дозу препарата от коронавируса, 12% — обе дозы. Об этом сообщила еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес, пишет РИА «Новости».

«Сейчас более 30% населения ЕС получили первую дозу, по второй дозе мы достигли 12%», — сказала она.

В Еврокомиссии выразили надежду, что 70% граждан будут привиты уже в июле. В Европе коронавирусом заразились 45 млн человек, больше миллиона пациентов скончались.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения предупредили европейские страны, что слишком быстрое снятие ограничений может привести к росту заболеваемости коронавирусом.

Как рассказал глава европейского подразделения ВОЗ Ханс Клюге, многие европейские страны планируют в ближайшее время смягчить ограничения. По его словам, слишком быстрая отмена мер может привести к «сильному шторму в любой стране».