Принца Лихтенштейна обвиняют в убийстве самого крупного медведя Европы

Румынская экологическая группа Agent Green и австрийская VGT обвинили принца Эммануэля фон унд цу Лихтенштейна в убийстве самого большого медведя Европы во время охоты, сообщает «Би-би-си».

Как пишет СМИ, принц получил разрешение румынского ведомства окружающей среды на охоту на медведицу, которая причинила ущерб фермерам в населенном пункте Ойдула. Однако Лихтеншейн убил не медведицу, а 17-летнего медведя по кличке Артур.

Активисты утверждают, что целью охоты принца было заполучить самца медведя в качестве трофея.

Глава Agent Green Габриэль Паун пояснил, что без таких медведей, как Артур, существует риск сокращения популяции.

По словам руководителя Румынского Национального агентства охраны окружающей среды Октавиана Берчану, после убийства животного началось расследование. В качестве одной из причин рассматривается браконьерство.

По румынским законам, бурые медведи — охраняемый вид. Трофейная охота на них была запрещена в 2016 году. Однако правительство делает исключение и выдает разрешение на отстрел особей, которые угрожают населению или приносят серьезный ущерб.

Ранее сообщалось, что амурский тигр, растерзавший в селе в Приморье бездомную собаку, помог охотнадзору обнаружить факт браконьерства.