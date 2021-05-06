Собянин: в течение трех лет в Москве приведут в порядок 137 поликлиник

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем блоге о планах привести в порядок 137 поликлиник столицы.

Работы планируется выполнить за три года. По словам градоначальника, в 2020 году власти всерьез взялись за амбулаторное звено.

Собянин обратил внимание, что Москва заботится о здоровье горожан. В результате медицинские учреждения столицы активно модернизируют, начиная с внешнего облика и заканчивая внутренними помещениями и коммуникациями.

Предполагается, что с окончанием реконструкции все медицинские учреждения будут приведены к единому стандарту, который разработали в 2019 году.

«Ремонт поликлиник — это не про создание красивой картинки. Это про комплексную модернизацию. В обновленных учреждениях будет и новое оборудование», — отметил мэр Москвы.

Филиалы клиник также будут оснащены аппаратами для УЗИ и рентгена и другим оборудованием, обратил внимание Сергей Собянин. Важной задачей является обеспечение населения качественной помощью врачей в шаговой доступности от дома, добавил мэр.

Ранее Собянин рассказал о развитии водного транспорта в столице.