Каждый третий россиянин откладывает дела на потом

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Почти треть россиян откладывают дела на потом, следует из результата опроса ВЦИОМ.

Отмечается, что привычка откладывать дела на потом свойственна 30% россиян, чаще молодежи 18-24 лет (37%).

21% опрошенных назвали себя ленивыми, в то время как 73% считают себя трудолюбивыми, среди которых большинство женщин (77%) и пожилых россиян (78%).

Среди причин, по которым респонденты посчитали себя ленивыми оказались отсутствие желания что-то сделать (11%), откладывание дел на потом и поиск причины что-либо не сделать (9%). Еще 7% назвали себя ленивыми, потому что уверены, что могли бы делать больше. Поводами считать себя ленивыми россияне назвали отсутствие сил или бездействие в силу здоровья (5%), а также любовь к отдыху и нежелание напрягаться (5%).

Опрошенные признались, что чаще всего откладывают бытовые дела (13%), уборку дома, мытье полов и окон (10%), готовку или мытье посуды (6%). По 3% изредка ленятся делать зарядку, работать на даче, в огороде, делать домашние задания или проверять их у детей.

Всероссийский опрос проводился 3 апреля среди 6 тысяч россиян в возрасте от 18 лет. .