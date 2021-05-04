В Петербурге раскрыли группу домохозяек, организовавших подпольный банк

Группу домохозяек задержали в Петербурге за незаконное обналичивание денег клиентов подпольного банка. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

«По оперативным данным, «теневые» банкиры на протяжении четырех лет систематически осуществляли незаконные банковские операции, заключающиеся в обналичивании денежных средств», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что среди клиентов были как физические, так и юридические лица, заинтересованные в уходе от налогов. В подпольной схеме участвовали не мене 16 подконтрольных организаций, а также ряд индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Петербурге, но не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности.

За четыре года преступникам удалось заработать около 33,5 млн рублей.

В результате были задержаны восемь человек: 51-летняя женщина-организатор незаконной деятельности и семеро активных участников в возрасте от 40 до 58 лет. Большинство из злоумышленников — женщины-домохозяйки, а единственный задействованный в этой схеме мужчина приходился одной из них родственником.

Ранее В Москве задержали группу подпольных банкиров, «заработавших» больше миллиарда рублей.