Второй самолет МЧС России с медоборудованием для Индии приземлился в Нью-Дели

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Самолет Роскосмоса Ил-76 МДК «Центр подготовки космонавтов». Внутри самолета создаются... Самолет Роскосмоса Ил-76 МДК «Центр подготовки космонавтов». Внутри самолета создаются...
Самолет Роскосмоса Ил-76 МДК «Центр подготовки космонавтов». Внутри самолета создаются...
Артем Сизов/«Газета.Ru»

Второй самолет Ил-76 МЧС России доставил в Нью-Дели груз медицинского оборудования, предназначенного для помощи Индии в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом пишет РИА «Новости».

Как рассказал бортоператор воздушного судна Юрий Гринченко, экипаж МЧС под управлением командира Александра Маркова привез Индии, которая является для РФ дружественной страной, гуманитарную помощь.

По его словам, речь идет о таблетках, которые помогают при COVID-19, около 90 паллет.