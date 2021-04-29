Второй самолет МЧС России с медоборудованием для Индии приземлился в Нью-Дели

Второй самолет Ил-76 МЧС России доставил в Нью-Дели груз медицинского оборудования, предназначенного для помощи Индии в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом пишет РИА «Новости».

Как рассказал бортоператор воздушного судна Юрий Гринченко, экипаж МЧС под управлением командира Александра Маркова привез Индии, которая является для РФ дружественной страной, гуманитарную помощь.

По его словам, речь идет о таблетках, которые помогают при COVID-19, около 90 паллет.