В США россиянина обвинили в отмывании биткоинов на $336 млн

Суд в США арестовал гражданина России и Швеции Романа Стерлингова по обвинению в отмывании биткоинов на 336 миллионов долларов. Об этом сообщают РИА Новости.

Отмечается, что россиянин обвиняется по трем пунктам, среди которых отмывание денежных средств, осуществление денежных переводов без лицензии и руководство бизнесом по переводам без лицензии. В соответствии с документами, Стерлингов возглавлял сайт Bitcoin Fog, который помогал «заметать следы» транзакций в биткоинах, обеспечивая их анонимность.

«Более чем 1,2 миллиона биткоинов, оценивающихся в 335 809 383 доллара на время транзакций, были пересланы через сайт с октября 2011 года до нынешнего момента», - говорится в показаниях спецагента американской налоговой службы IRS Дэвида Беккета, на которых строится обвинение.

В документах также отмечается, что часть этой суммы - по меньшей мере 78 миллионов долларов, проходили через услуги различных торговых площадок «теневого интернета» по продаже наркотиков, таких как Silk Road, Agora и AlphaBay.