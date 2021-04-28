Российским вузам разрешено перейти на дистанционное обучение на майских праздниках

Российские вузы могут перевести своих студентов на дистанционное обучение в период с 4 по 7 мая. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на приказ Минобрнауки.

«Определить, что руководители образовательных организаций вправе обеспечить реализацию образовательных программ и проведение промежуточной аттестации с применением дистанционных образовательных технологий», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Минобрнауки России готовит приказ о дополнительных каникулах в вузах с 1 по 10 мая. Также стало известно, что школы изменят свой календарный график после объявления о длинных майских выходных.

23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дни между майскими праздниками будут нерабочими. В соответствии с документом, дни с 4 по 7 мая 2021 года включительно объявляются нерабочими с сохранением за работниками заработной платы.