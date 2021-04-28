В Китае неизвестный атаковал детский сад

В городе Бэйлю Гуанси-Чжуанского автономного района Китая неизвестный атаковал детский сад, сообщает Центральное телевидение Китая.

По данным СМИ, 16 детей и двое воспитателей получили колото-резаные раны, из пострадавших детей двое находятся в тяжелом состоянии.

Полиция задержала нападавшего на месте преступления, мотивы его действий пока не известны, об оружии также не сообщается.

Ранее в Киеве подросток убил родителей и младшего брата.