В Китае неизвестный атаковал детский сад
Данила Титоренко
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В городе Бэйлю Гуанси-Чжуанского автономного района Китая неизвестный атаковал детский сад, сообщает Центральное телевидение Китая.
По данным СМИ, 16 детей и двое воспитателей получили колото-резаные раны, из пострадавших детей двое находятся в тяжелом состоянии.
Полиция задержала нападавшего на месте преступления, мотивы его действий пока не известны, об оружии также не сообщается.
Ранее в Киеве подросток убил родителей и младшего брата.
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