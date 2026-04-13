В Совфеде спрогнозировали резкое увеличение цены на нефть из-за блокады Ормузского пролива

Блокада Соединенными Штатами Ормузского пролива приведет к резкому увеличению цен на нефть. Об этом в своем Telegram-канале заявил член конституционного комитета Совета Федерации РФ Алексей Пушков.

Сенатор, ссылаясь на данные газеты The Financial Times, отметил, что в марте 2026 года в странах ОПЕК добыча нефти сократилась на 27%, в том числе в Саудовской Аравии – на 23%, в Объединенных Арабских Эмиратах – на 45%, в Ираке – на 61%. Это является прямым следствием войны и блокировки Ормузского пролива. Намечаемое американцами перекрытие пролива может уменьшить еще на 1,5 млн баррелей поступление нефти на рынки из Ирана. Такое развитие событий только усугубит ситуацию и еще больше взвинтит цены на топливо. Пушков подчеркнул, что в настоящее время цена барреля нефти составляет $103,48 за баррель, что на 40% выше довоенного показателя.

Блокаду Ормузского пролива начали США после провальных переговоров Вашингтона и Тегерана в Исламабаде. Блокада «всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов» началась в 17:00 мск 13 апреля. В Тегеране же пообещали, что если иранские порты будут под угрозой, то ни один порт в Персидском заливе не останется в безопасности.

Ранее нефтекомпании США предупредили власти о кризисе из-за блокады Ормузского пролива.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!