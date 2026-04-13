Умерла женщина, которую вместе с сыном накрыло лавиной в Дагестане

Женщина, которую вместе с ребенком вытащили из заваленного лавиной дома в Дагестане, скончалась в больнице. Об этом пишет RT.
У 38-летней женщины были тяжелые травмы — она восемь часов пролежала в снегу в разрушенном доме.
Всего в семье шесть человек.
«Cтарший сын на заработках, дома было пятеро. Второй по старшинству сын Шамиль (8 класс) выбрался из дома первым и побежал по соседям, те потом побежали вытаскивать», — сказал журналистам глава Цунтинского района Ахмед Гамзатов.
По данным RT в спасательной операции участвовали около 10 местных жителей: они руками копали снег, потом вытащили мать с сыном через небольшую дыру в стене. Затем пострадавших передали медикам.
Мальчик, как сообщалось ранее, травм не получил.
Об инциденте стало известно утром 12 апреля. Отмечается, что стихийное бедствие произошло в районе 5:00 по московскому времени. По факту схода лавины организована процессуальная проверка.
Ранее появилось видео спасения спасения матери и ребенка, которых накрыло лавиной в Дагестане.