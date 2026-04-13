Умерла женщина, которую вместе с сыном накрыло лавиной в Дагестане

RT: скончалась женщина, которую в Дагестане накрыло лавиной вместе с ребенком
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Женщина, которую вместе с ребенком вытащили из заваленного лавиной дома в Дагестане, скончалась в больнице. Об этом пишет RT.

У 38-летней женщины были тяжелые травмы — она восемь часов пролежала в снегу в разрушенном доме.

Всего в семье шесть человек.

«Cтарший сын на заработках, дома было пятеро. Второй по старшинству сын Шамиль (8 класс) выбрался из дома первым и побежал по соседям, те потом побежали вытаскивать», — сказал журналистам глава Цунтинского района Ахмед Гамзатов.

По данным RT в спасательной операции участвовали около 10 местных жителей: они руками копали снег, потом вытащили мать с сыном через небольшую дыру в стене. Затем пострадавших передали медикам.

Мальчик, как сообщалось ранее, травм не получил.

Об инциденте стало известно утром 12 апреля. Отмечается, что стихийное бедствие произошло в районе 5:00 по московскому времени. По факту схода лавины организована процессуальная проверка.

Ранее появилось видео спасения спасения матери и ребенка, которых накрыло лавиной в Дагестане.

 
