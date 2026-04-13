Дзюба: мы прокляты

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба после матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Динамо» заявил, что его команда проклята. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Сегодня без комментариев. Мы прокляты», — заявил Дзюба.

Игра прошла в Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена» и завершилась со счетом 3:2. В составе победителей забитыми мячами отметились Артур, Николя Муми Нгамале и Константин Тюкавин. У проигравшей команды отличились Беншимол и Стефан Лончар.

После этой игры динамовский клуб набрал 34 очка и закрепился на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Тольяттинский коллектив с активом в 22 балла сохранил за собой 12-ю позицию в турнирной таблице.

Ранее Александр Мостовой ужаснулся поражению ЦСКА худшей команде РПЛ.