Двое мужчин подожгли квартиру в Москве, похитив оттуда ценные вещи по приказу мошенников

Молодые люди подожгли квартиру в Москве, похитив оттуда деньги и ценности по приказу кураторов, сообщили в Управлении информации и общественных связей ГУ МВД по Москве.

Житель столицы обратился в полицию после того, как его 17-летний сын стал жертвой телефонных мошенников. Подросток рассказал отцу о звонке аферистов, которые сначала выманили у него код из SMS, а через неделю позвонили снова, представившись сотрудниками силовых структур.

Они заявили, что данные юноши попали к преступникам, пригрозили уголовной ответственностью и потребовали провести декларацию имущества в доме.

В ходе разговора подросток упомянул сейф родителей, который не мог открыть сам. Мошенники поручили ему впустить в квартиру на улице Гризодубовой незнакомца, после чего он оставил ключи в подъезде и ушел.

«Приехавший злоумышленник проник в квартиру, где с помощью инструмента вскрыл хранилище, забрал из него наличные деньги в иностранной валюте, а также коллекцию различных серебряных монет, после чего скрылся. За ним в помещение зашел второй направленный аферистами гражданин и по указанию кураторов поджег квартиру», — говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар, обошлось без пострадавших. Через три часа правоохранители задержали подозреваемых — москвичей в возрасте 18 и 22 лет, к этому моменту один из них продал монеты в ломбарде, конвертировал деньги в криптовалюту и перевел организаторам. Возбуждено дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). В настоящее время один из подозреваемых находится под домашним арестом, второй — под подпиской о невыезде.

Ранее в Саратове пенсионерка передала мошенникам тетрадные листы вместо денег.

 
