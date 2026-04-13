Петербурженка чуть не истекла кровью, пока ждала помощи гинекологов, и потребовала 10 млн

Жительница Санкт-Петербурга чудом выжила из-за длительного кровотечения, а врачи игнорировали ее жалобы. Об этом пострадавшая к 78.ru.

История началась 31 мая 2024 года, когда Анастасия Н. (имя изменено — прим. ред.), проснувшись от острой боли в животе и обильного кровотечения, вызвала скорую и попала в Наро-Фоминскую районную больницу №1.

«Каждый день мое состояние становилось тяжелее, кровь продолжала идти обильно. Я ходила в туалет — там постоянно кровь. Я спала, и все простыни были в крови. И все это прекрасно знали», — говорит Анастасия.

Врач Елена Ясько осмотрела ее лишь раз, списав симптомы на сбой цикла, несмотря на слабость, тошноту и температуру, а через шесть дней пациентку выписали, сославшись на нехватку мест.

С теми же симптомами Анастасия вернулась в Петербург и обратилась в Кировскую клиническую больницу Шлиссельбурга, однако и там врачи не провели необходимых обследований, а после УЗИ, которое не выявило патологии, заведующий отделением гинекологии Мелентьев Владимир выписал девушку.

Жизнь ей спасли в Мариинской больнице Петербурга, куда Анастасия обратилась самостоятельно. В ходе операции ей удалили маточные трубы и сгнивший аппендикс, который был воспален, когда девушка еще находилась в больнице Шлиссельбурга.

Девушка требовала 10 млн рублей компенсации, но Колпинский районный суд взыскал в ее пользу лишь 500 тыс.

