Трамп дал совместную пресс-конференцию с курьером из McDonald's

Курьер из McDonald's поучаствовала в пресс-конференции с Трампом

Президент США Дональд Трамп провел пресс-конференцию в компании сотрудницы службы доставки, которая привезла ему заказ из сети ресторанов быстрого питания McDonald's. Об этом пишет РИА Новости.

Во время мероприятия на месте появилась женщина в форменной футболке службы доставки еды DoorDash и отдала главе государства два больших пакета сети ресторанов McDonald's.

Во время пресс-конференции президент давал слово курьеру, и она отвечала на вопросы. Сотрудники СМИ, в свою очередь, поинтересовались, хорошие ли чаевые дают в Белом доме. Американский глава сразу же вручил женщине купюру. Ее номинал неизвестен.

После пресс-конференции Трамп также пригласил сотрудницу DoorDas в Овальный кабинет.

В начале этого года министр здравоохранения США Роберт Кеннеди — младший удивился тому, что глава Трамп до сих пор жив, ведь он плохо питается. Он рассказал, что во время путешествий с лидером Соединенных Штатов складывается впечатление, что он питается «вредностями» на ежедневной основе. Самой популярной едой у президента глава ведомства назвал McDonald's и конфеты, пить лидер предпочитает диетическую колу, утверждает Кеннеди-младший.

