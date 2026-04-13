Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Политика

Трамп дал совместную пресс-конференцию с курьером из McDonald's

Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп провел пресс-конференцию в компании сотрудницы службы доставки, которая привезла ему заказ из сети ресторанов быстрого питания McDonald's. Об этом пишет РИА Новости.

Во время мероприятия на месте появилась женщина в форменной футболке службы доставки еды DoorDash и отдала главе государства два больших пакета сети ресторанов McDonald's.

Во время пресс-конференции президент давал слово курьеру, и она отвечала на вопросы. Сотрудники СМИ, в свою очередь, поинтересовались, хорошие ли чаевые дают в Белом доме. Американский глава сразу же вручил женщине купюру. Ее номинал неизвестен.

После пресс-конференции Трамп также пригласил сотрудницу DoorDas в Овальный кабинет.

В начале этого года министр здравоохранения США Роберт Кеннеди — младший удивился тому, что глава Трамп до сих пор жив, ведь он плохо питается. Он рассказал, что во время путешествий с лидером Соединенных Штатов складывается впечатление, что он питается «вредностями» на ежедневной основе. Самой популярной едой у президента глава ведомства назвал McDonald's и конфеты, пить лидер предпочитает диетическую колу, утверждает Кеннеди-младший.

Ранее Трамп рассказал, что помешает ему дожить до 200 лет.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
